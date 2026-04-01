Atelier Mets et Vins Le fromage est roi Kaysersberg Vignoble
Atelier Mets et Vins Le fromage est roi Kaysersberg Vignoble jeudi 30 avril 2026.
Kaysersberg Vignoble
Atelier Mets et Vins Le fromage est roi
1 Grand Rue Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-30 19:00:00
fin : 2026-04-30 22:00:00
Date(s) :
2026-04-30
Un atelier unique qui vous dévoilera les secrets d’un accord mets-vins d’Alsace parfait !
Dégustez différents fromages artisanaux associés à nos grands vins d’Alsace.
Une soirée conviviale pour savourer la richesse des fromages alsaciens et découvrir comment les accorder avec finesse à nos vins d’excpetion.
Réservation obligatoire. .
1 Grand Rue Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 23 84 chancellerie@confrerie-st-etienne.com
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English :
A unique workshop that will reveal the secrets of perfect Alsace food and wine pairing!
L’événement Atelier Mets et Vins Le fromage est roi Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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