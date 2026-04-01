Kaysersberg Vignoble

Atelier Mets et Vins Le fromage est roi

1 Grand Rue Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-30 19:00:00

fin : 2026-04-30 22:00:00

Date(s) :

2026-04-30

Un atelier unique qui vous dévoilera les secrets d’un accord mets-vins d’Alsace parfait !

Dégustez différents fromages artisanaux associés à nos grands vins d’Alsace.

Une soirée conviviale pour savourer la richesse des fromages alsaciens et découvrir comment les accorder avec finesse à nos vins d’excpetion.

Réservation obligatoire. .

1 Grand Rue Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 23 84 chancellerie@confrerie-st-etienne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A unique workshop that will reveal the secrets of perfect Alsace food and wine pairing!

L’événement Atelier Mets et Vins Le fromage est roi Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg