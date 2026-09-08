Atelier mettre du sens dans son assiette à la Cense des Possibles Cense des Possibles Darcey

Informations pratiques

Darcey

Atelier mettre du sens dans son assiette à la Cense des Possibles

Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey Côte-d’Or

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08 19:00:00

fin : 2027-09-07 21:30:00

Date(s) :

2026-09-08

Un cour de cuisine pour ceux qui veulent remettre du sens dans leur assiette des recettes qui fonctionnent au quotidien, des idées faciles, être accompagné(e) sur le chemin de l’équilibre. En groupe, vous passerez un moment convivial à vous régaler. Vous gagnerez en gourmandise en apprenant des trucs de chef. Repas pris en commun. .

Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 12 14 41 contact@censedespossibles.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier mettre du sens dans son assiette à la Cense des Possibles

L’événement Atelier mettre du sens dans son assiette à la Cense des Possibles Darcey a été mis à jour le 2026-08-31 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)