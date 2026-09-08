Atelier mettre du sens dans son assiette à la Cense des Possibles Cense des Possibles Darcey
mardi 8 septembre 2026 · Cense des Possibles · Darcey
Informations pratiques
Darcey
Atelier mettre du sens dans son assiette à la Cense des Possibles
Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey Côte-d’Or
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 19:00:00
fin : 2027-09-07 21:30:00
Date(s) :
2026-09-08
Un cour de cuisine pour ceux qui veulent remettre du sens dans leur assiette des recettes qui fonctionnent au quotidien, des idées faciles, être accompagné(e) sur le chemin de l’équilibre. En groupe, vous passerez un moment convivial à vous régaler. Vous gagnerez en gourmandise en apprenant des trucs de chef. Repas pris en commun. .
Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 12 14 41 contact@censedespossibles.com
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English : Atelier mettre du sens dans son assiette à la Cense des Possibles
L’événement Atelier mettre du sens dans son assiette à la Cense des Possibles Darcey a été mis à jour le 2026-08-31 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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