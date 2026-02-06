Atelier Miam Miam pour les piafs Forgeneuve Meuzac
Atelier Miam Miam pour les piafs Forgeneuve Meuzac mardi 10 février 2026.
Atelier Miam Miam pour les piafs
Forgeneuve 253 Route de Roule Galette Meuzac Haute-Vienne
Tarif : 5.1 – 5.1 – 5.1 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-10
Date(s) :
2026-02-10
Réalisons de bons petits plats pour nos amis oiseaux Rouleau de printemps, enfilade d’arachides, gâteau aux mille graines… Sur inscription. .
Forgeneuve 253 Route de Roule Galette Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 99 51 contact@maisonduperecastor.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Miam Miam pour les piafs
L’événement Atelier Miam Miam pour les piafs Meuzac a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Briance Sud Haute-Vienne