Atelier Micro-Festival Dessine dans les airs Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque

Atelier Micro-Festival Dessine dans les airs

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2026-02-21 14:30:00

fin : 2026-02-21 16:30:00

2026-02-21

Pendant une semaine, la Micro-Folie vous propose un programme spécial d’animations pour découvrir notre Micro-Exposition.

Le Micro-festival de Pont-l’Évêque, c’est une semaine d’animations qui marque la réouverture de la Micro-Folie, le musée numérique. Pour sa cinquième édition, nous vous proposons de plonger dans la réflexion aux côtés des œuvres de l’artiste Lorène Plé.

✎ Atelier de dessin en réalité augmentée.

⚠ L’utilisation de lunettes 3D ou de casques de réalité virtuelle est déconseillée aux enfants de moins de 12 ans et interdit aux enfants de moins de 6 ans. Le casque sera relié à un écran géant, permettant ainsi aux plus jeunes de suivre l’animation sans l’utiliser. Toute utilisation du casque par un enfant de moins de 12 ans devra être autorisée par un parent et sera limitée dans le temps.

Sur réservation

Les ateliers se réservent de préférence quelques jours à l’avance mais, si l’envie vous prend le jour même, contactez nous ! Selon l’organisation de l’atelier (préparation et matériel) et les places disponibles, il est possible de vous accueillir à la dernière minute. .

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie microfolie@pontleveque.fr

English : Atelier Micro-Festival Dessine dans les airs

For a whole week, the Micro-Folie is offering a special programme of events to help you discover our Micro-Exhibition.

