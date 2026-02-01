Atelier Micro-Festival Ombres chinoises Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque

Atelier Micro-Festival Ombres chinoises

Début : 2026-02-14 14:30:00

fin : 2026-02-14 16:30:00

2026-02-14

Pendant une semaine, la Micro-Folie vous propose un programme spécial d’animations pour découvrir notre Micro-Exposition.

Le Micro-festival de Pont-l’Évêque, c’est une semaine d’animations qui marque la réouverture de la Micro-Folie, le musée numérique. Pour sa cinquième édition, nous vous proposons de plonger dans la réflexion aux côtés des œuvres de l’artiste Lorène Plé.

✎ Explore la magie de la lumière et des silhouettes en créant ta propres scènes d’ombres animées.

Sur réservation

Les ateliers se réservent de préférence quelques jours à l’avance mais, si l’envie vous prend le jour même, contactez nous ! Selon l’organisation de l’atelier (préparation et matériel) et les places disponibles, il est possible de vous accueillir à la dernière minute. .

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie microfolie@pontleveque.fr

English : Atelier Micro-Festival Ombres chinoises

For one week, the Micro-Folie is offering a special programme of events to help you discover our Micro-Exhibition.

