Atelier Micro-Folie Art en scène

Ludo-médiathèque Lit-et-Mixe Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Atelier théâtre en famille, mini rôles et improvisations autour des œuvres de la collection, avec la troupe Lit en Scène.

Parents/enfants.

Gratuit.

Sur inscription au 06 85 68 90 09.

Dans le cadre de la Micro-Folie Tour de l’Europe

Venez découvrir les œuvres des plus grands musées nationaux et internationaux à travers le Musée numérique.

Faites le tour de l’Europe en suivant les traces de ses œuvres les plus connues, les plus mystérieuses, ou les moins populaires. Artistes grecs, hollandais, espagnols ou italiens, de la Renaissance ou contemporains, un riche panorama s’offre à vous !

Casques de Réalité Virtuelle (dès 13 ans) Plongez au cœur des œuvres de peintres européens et découvrez leur univers. .

Ludo-médiathèque Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Micro-Folie Art en scène

L’événement Atelier Micro-Folie Art en scène Lit-et-Mixe a été mis à jour le 2026-03-27 par Côte Landes Nature Tourisme