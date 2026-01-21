Atelier Micro-Folie Initiation à la batucada

Salle des bruyères Uza Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Atelier dans le cadre de la Micro-Folie Musiques du monde .

Apprenez les bases de ces percussions brésiliennes, avec Batukalandes.

Tout public.

Sur inscription au 06 85 68 90 09.

Gratuit.

Venez découvrir les œuvres des plus grands musées nationaux et internationaux à travers le Musée numérique et de nombreux extraits de concerts, des instruments à découvrir et des œuvres qui célèbrent la musique.

Casques de Réalité Virtuelle (dès 13 ans).

Horaires du Musée Numérique en accès libre

Mercredi et jeudi 10h-12h 14h-17h

Vendredi et samedi 10h-13h .

Salle des bruyères Uza 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Micro-Folie Initiation à la batucada

L’événement Atelier Micro-Folie Initiation à la batucada Uza a été mis à jour le 2026-01-19 par Côte Landes Nature Tourisme