Atelier Micro-Folie Initiation au chant Uza

Atelier Micro-Folie Initiation au chant

Salle des bruyères Uza Landes

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Atelier dans le cadre de la Micro-Folie Musiques du monde .

Atelier d’initiation au chant jeux musicaux et rythmiques, création collective et improvisation vocale avec Leslie Leblond, suivi d’un apéro déjeunatoire.

à partir de 16 ans.

Sur inscription au 06 85 68 90 09.

Venez découvrir les œuvres des plus grands musées nationaux et internationaux à travers le Musée numérique et de nombreux extraits de concerts, des instruments à découvrir et des œuvres qui célèbrent la musique.

Casques de Réalité Virtuelle (dès 13 ans).

Horaires du Musée Numérique en accès libre

Mercredi et jeudi 10h-12h 14h-17h

Vendredi et samedi 10h-13h .

Salle des bruyères Uza 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr

