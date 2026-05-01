Taller

Atelier Micro-Folie Peinture au jardin

Salle des réunions Taller Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Un atelier de peinture sur le motif au jardin des Sources, tel que le faisaient les impressionnistes.

Gratuit.

Tout public.

Sur inscription au 06 85 68 90 09.

Dans le cadre de la Micro-Folie Impressionnisme l’art du jardin venez découvrir les œuvres des plus grands musées nationaux et internationaux à travers le Musée numérique.

Casques de Réalité Virtuelle (dès 13 ans).

Musée numérique en accès libre le mercredi et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h30. .

Salle des réunions Taller 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr

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English : Atelier Micro-Folie Peinture au jardin

L’événement Atelier Micro-Folie Peinture au jardin Taller a été mis à jour le 2026-05-12 par Côte Landes Nature Tourisme