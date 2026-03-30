Atelier Micro-Folie P’tit déj en folie

Ludo-médiathèque Lit-et-Mixe Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Découverte des œuvres phares de l’exposition Le Sport, tout un art autour d’un petit déjeuner.

Tout public.

Gratuit.

Sur inscription au 06 85 68 90 09. .

Ludo-médiathèque Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr

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English : Atelier Micro-Folie P’tit déj en folie

L’événement Atelier Micro-Folie P’tit déj en folie Lit-et-Mixe a été mis à jour le 2026-03-27 par Côte Landes Nature Tourisme