Atelier Micro-Folie » Que du bleu! »

Salle associative côté Mairie 83 Grand’Rue Léon Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23 18:00:00

fin : 2025-07-23 19:00:00

Date(s) :

2025-07-23

Apéro culturel sur le bleu roi en peinture.

Public adulte.

Dans le cadre de la Micro-Folie « Le Louvre à Léon »

Venez découvrir les œuvres des plus grands musées nationaux et internationaux à travers le Musée numérique et les casques de Réalité Virtuelle.

Mercredi de 9h à 13h et de 18h à 21h

Jeudi de 9h à 13h

Vendredi de 15h à 18h

Samedi de 9h-13h et de 15h à 18h .

Salle associative côté Mairie 83 Grand’Rue Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr

