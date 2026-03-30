Atelier Micro-Folie Séance de sport en folie

Ludo-médiathèque Lit-et-Mixe Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Du fitness pas comme les autres laissez les œuvres vous guider et vous coacher pour une compétition ludique et sportive.

Tout public. Venez en tenue !

Gratuit.

Sur inscription au 06 85 68 90 09.

Dans le cadres de la Micro-Folie Le sport, tout un art

Venez découvrir les œuvres des plus grands musées nationaux et internationaux à travers le Musée numérique.

Remontez le temps à la découverte des sports et des mouvements du corps humain. Du pugilat au skate, de l’Antiquité à la Coupe du Monde de foot, en passant par les JO cette exposition vous livre les secrets du sport à travers peinture, sculpture, vidéos ou objets.

Casques de Réalité Virtuelle (dès 13 ans) sautez dans des tableaux, glissez dans des univers, courez dans des sites patrimoniaux et naturels… sans transpirer, mais avec tout autant d’émotions. .

Ludo-médiathèque Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr

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English : Atelier Micro-Folie Séance de sport en folie

L’événement Atelier Micro-Folie Séance de sport en folie Lit-et-Mixe a été mis à jour le 2026-03-27 par Côte Landes Nature Tourisme