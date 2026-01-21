Atelier Micro-Folie Sieste musicale Uza
Atelier Micro-Folie Sieste musicale Uza samedi 21 février 2026.
Atelier Micro-Folie Sieste musicale
Salle des bruyères Uza Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Dans le cadre de la Micro-Folie Musiques du monde .
Concert virtuel Afirika d’Angélique Kidjo à la Philharmonie de Paris (1h10)
Tout public.
Sur inscription au 06 85 68 90 09.
Gratuit.
Venez découvrir les œuvres des plus grands musées nationaux et internationaux à travers le Musée numérique et de nombreux extraits de concerts, des instruments à découvrir et des œuvres qui célèbrent la musique.
Casques de Réalité Virtuelle (dès 13 ans).
Horaires du Musée Numérique en accès libre
Mercredi et jeudi 10h-12h 14h-17h
Vendredi et samedi 10h-13h .
Salle des bruyères Uza 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Micro-Folie Sieste musicale
L’événement Atelier Micro-Folie Sieste musicale Uza a été mis à jour le 2026-01-19 par Côte Landes Nature Tourisme