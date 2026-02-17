Atelier Micro-Folie spécial Printemps des Poètes Route des Serres Saint-Paul-de-Vence

Atelier Micro-Folie spécial Printemps des Poètes

Route des Serres Médiathèque Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Atelier Micro-Folie Calligramme la liberté en formes et en mots à la médiathèque.

.

Route des Serres Médiathèque Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 41 70 micro-folie@saint-pauldevence.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Micro-Folie workshop Calligramme: freedom in shapes and words at the media library.

L’événement Atelier Micro-Folie spécial Printemps des Poètes Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence