Atelier Micro-Folie Théâtre d’ombres Micro-Folie Civray

Atelier Micro-Folie Théâtre d’ombres

Micro-Folie 2 place Leclerc Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Inscription par mail. .

Micro-Folie 2 place Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@civray.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Micro-Folie Théâtre d’ombres

L’événement Atelier Micro-Folie Théâtre d’ombres Civray a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou