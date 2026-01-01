ATELIER MICRO MACRAMÉ Ceyras

ATELIER MICRO MACRAMÉ

9 Chemin de l’Usine de la Planque Ceyras Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-01-08 2026-01-15 2026-01-22 2026-01-29 2026-02-05 2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05 2026-03-12 2026-03-19 2026-03-26 2026-04-02 2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21

Tu veux t’initier au micomacramé ou te perfectionner ?

Proposé par Roul’Contact .

9 Chemin de l’Usine de la Planque Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 6 25 50 54 13

English :

Would you like to learn or improve your micomacramé skills?

