Atelier micro-macramé Café-épicerie du Plan B La Turballe

Atelier micro-macramé

Café-épicerie du Plan B 12 place du Marché La Turballe Loire-Atlantique

Début : 2025-10-25 15:30:00

fin : 2025-10-25 17:30:00

2025-10-25 2025-11-12

Atelier de micro-macramé avec Gwenola, curieuse de nombreuses techniques créatrices et développement personnel.

Je vous propose un atelier d’initiation en 2 temps, matériel fourni

un premier temps pour découvrir les techniques simples du micro-macramé

un second temps pour se reconnecter à son corps, son être et sa créativité.

Et si vous vous autorisiez un moment pour vous…

À partir de 10 ans

Réservation par téléphone 06 75 47 11 79

Thème de l’atelier du 12/11 Noël

Café-épicerie du Plan B 12 place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr

