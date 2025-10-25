Atelier micro-macramé Café-épicerie du Plan B La Turballe
Atelier micro-macramé Café-épicerie du Plan B La Turballe samedi 25 octobre 2025.
Atelier micro-macramé
Café-épicerie du Plan B 12 place du Marché La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 15:30:00
fin : 2025-10-25 17:30:00
Date(s) :
2025-10-25 2025-11-12
Atelier de micro-macramé avec Gwenola, curieuse de nombreuses techniques créatrices et développement personnel.
Je vous propose un atelier d’initiation en 2 temps, matériel fourni
un premier temps pour découvrir les techniques simples du micro-macramé
un second temps pour se reconnecter à son corps, son être et sa créativité.
Et si vous vous autorisiez un moment pour vous…
À partir de 10 ans
Réservation par téléphone 06 75 47 11 79
Thème de l’atelier du 12/11 Noël
.
Café-épicerie du Plan B 12 place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier micro-macramé La Turballe a été mis à jour le 2025-10-22 par ADT44