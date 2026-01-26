Atelier Microfolie Histoire et secrets de nos châteaux grâce à une médiation vivante et interactive Salle Colucci Saint Aulaye-Puymangou
Salle Colucci 1 rue Jean Garraud Saint Aulaye-Puymangou Dordogne
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
2026-04-25
Explorer le patrimoine autrement, entre partage, créativité et amusement.
Les visiteurs pourront découvrir le fonctionnement de la Microfolie (musée numérique) et les médiations qui y sont proposées ce jour là.
Rendez-vous à la micro-folie (salle Colucci) à 10h00.
Réservation recommandée par téléphone, par email (car places limitées).
Cette animation est prévue en intérieur. .
Salle Colucci 1 rue Jean Garraud Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 41 64 microfolie.staulaye@gmail.com
