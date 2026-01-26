Atelier Microfolie Histoire et secrets de nos châteaux grâce à une médiation vivante et interactive Salle Colucci Saint Aulaye-Puymangou

Atelier Microfolie Histoire et secrets de nos châteaux grâce à une médiation vivante et interactive

Salle Colucci 1 rue Jean Garraud Saint Aulaye-Puymangou Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Explorer le patrimoine autrement, entre partage, créativité et amusement.

Les visiteurs pourront découvrir le fonctionnement de la Microfolie (musée numérique) et les médiations qui y sont proposées ce jour là.

Rendez-vous à la micro-folie (salle Colucci) à 10h00.

Réservation recommandée par téléphone, par email (car places limitées).

Cette animation est prévue en intérieur. .

Salle Colucci 1 rue Jean Garraud Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 41 64 microfolie.staulaye@gmail.com

