Atelier Microfusée CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx

Atelier Microfusée CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx mercredi 8 octobre 2025.

Atelier Microfusée

CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

Ludique et spectaculaire, cette activité permet l’approche des bases de la science des fusées. Puis lancez-vous dans la conception de votre engin, avant de le faire décoller à près de 300 km/h ! .

CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 85

English : Atelier Microfusée

German : Atelier Microfusée

Italiano :

Espanol : Atelier Microfusée

L’événement Atelier Microfusée Mourenx a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Coeur de Béarn