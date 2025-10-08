Atelier Microfusée CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx
Atelier Microfusée CCSTI Lacq-Odyssée Mourenx mercredi 8 octobre 2025.
Atelier Microfusée
CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-10-08
fin : 2025-10-08
2025-10-08
Ludique et spectaculaire, cette activité permet l’approche des bases de la science des fusées. Puis lancez-vous dans la conception de votre engin, avant de le faire décoller à près de 300 km/h ! .
CCSTI Lacq-Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 85
