Atelier Mieux gérer la péri-ménopause et la ménopause avec les huiles essentielles Rue Grand Rue Saint-Selve

Rue Grand Rue AUX PETITES ETOILES Saint-Selve Gironde

Mieux gérer la péri-ménopause et la ménopause avec les huiles essentielles.

Ce moment de grande transition engendre, au-delà des manifestations physiologiques bien connues, des changements significatifs sur le plan émotionnel et cognitifs

Irritabilité / anxiété

Insomnies, troubles du sommeil

Dépression plus ou moins légère

Troubles de la concentration / brouillard mental

Altération de la mémoire à court terme

Diminution de la sensibilité sexuelle

L’atelier interactif vise à échanger et expérimenter par les sens et les sensations les bénéfices envisageables avec les huiles essentielles.

Sur inscription uniquement par téléphone. .

Rue Grand Rue AUX PETITES ETOILES Saint-Selve 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 83 20 14 contact@fabiennelecoutre.fr

