Atelier Mieux gérer la péri-ménopause et la ménopause avec les huiles essentielles Rue Grand Rue Saint-Selve

Atelier Mieux gérer la péri-ménopause et la ménopause avec les huiles essentielles

mercredi 15 octobre 2025

Rue Grand Rue AUX PETITES ETOILES Saint-Selve Gironde

Début : 2025-10-15
2025-10-15

Mieux gérer la péri-ménopause et la ménopause avec les huiles essentielles.
Ce moment de grande transition engendre, au-delà des manifestations physiologiques bien connues, des changements significatifs sur le plan émotionnel et cognitifs
Irritabilité / anxiété
Insomnies, troubles du sommeil
Dépression plus ou moins légère
Troubles de la concentration / brouillard mental
Altération de la mémoire à court terme
Diminution de la sensibilité sexuelle

L’atelier interactif vise à échanger et expérimenter par les sens et les sensations les bénéfices envisageables avec les huiles essentielles.
Sur inscription uniquement par téléphone.   .

Rue Grand Rue AUX PETITES ETOILES Saint-Selve 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 83 20 14  contact@fabiennelecoutre.fr

