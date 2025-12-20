Atelier mini-bricoleurs Médiathèque Mareuil en Périgord

Atelier mini-bricoleurs

Médiathèque 3 place des promenades Mareuil en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Atelier gratuit, pour les enfants accompagnés d’un grand. Atelier créatif, histoires de Noël, goûter.

Atelier gratuit, pour les enfants accompagnés d’un grand. Atelier créatif, histoires de Noël, goûter. .

Médiathèque 3 place des promenades Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 68 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier mini-bricoleurs

With Christmas just around the corner, why not make some origami garlands? Let yourself be tempted by this ancestral art to decorate your home on Wednesday November 13, from 2pm to 4:30pm. Free activity. Open to all.

L’événement Atelier mini-bricoleurs Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2025-12-17 par Val de Dronne