Atelier mini-distillateur en herbe La distillerie du Bugey Marie Larivoire Saint-Martin-de-Bavel 9 juillet 2025 10:00

Ain

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2025-07-09 10:00:00

fin : 2025-07-09 12:00:00

2025-07-09

Marie vous propose un atelier distillation pour les enfants curieux de nature et de parfums !

Saint-Martin-de-Bavel 01510 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 74 21 64 contact@distilleriedubugey.fr

English : Workshop for budding mini-distillers

Marie offers a distillation workshop for children curious about nature and perfume!

German :

Marie bietet einen Destillationsworkshop für Kinder an, die neugierig auf die Natur und die Düfte sind!

Italiano :

Marie propone un laboratorio di distillazione per bambini curiosi di natura e profumi!

Espanol :

Marie ofrece un taller de destilación para niños con curiosidad por la naturaleza y los perfumes

