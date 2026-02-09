Atelier mini fermier La ferme de Maillofargueix Bersac-sur-Rivalier
Atelier mini fermier La ferme de Maillofargueix Bersac-sur-Rivalier mercredi 11 février 2026.
Atelier mini fermier
La ferme de Maillofargueix 23 Maillofargueix Bersac-sur-Rivalier Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11 2026-02-15 2026-02-18 2026-02-22 2026-02-25
Le festin des bêtes participez au nourrissage de nos animaux et entrez dans la bergerie pour une rencontre privilégiée avec les agneaux. Moment complice un atelier brossage avec nos ânes, vaches et chevaux pour apprendre à prendre soin d’eux tout en douceur. Main verte laissez une trace de votre passage en participant à la plantation d’arbres ou d’arbustes à la ferme. .
La ferme de Maillofargueix 23 Maillofargueix Bersac-sur-Rivalier 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 73 39 50 sauvemoutons@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier mini fermier
L’événement Atelier mini fermier Bersac-sur-Rivalier a été mis à jour le 2026-02-04 par Terres de Limousin