Atelier mini fermier La ferme de Maillofargueix Bersac-sur-Rivalier

Atelier mini fermier

La ferme de Maillofargueix 23 Maillofargueix Bersac-sur-Rivalier Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-15 2026-02-18 2026-02-22 2026-02-25

Le festin des bêtes participez au nourrissage de nos animaux et entrez dans la bergerie pour une rencontre privilégiée avec les agneaux. Moment complice un atelier brossage avec nos ânes, vaches et chevaux pour apprendre à prendre soin d’eux tout en douceur. Main verte laissez une trace de votre passage en participant à la plantation d’arbres ou d’arbustes à la ferme. .

La ferme de Maillofargueix 23 Maillofargueix Bersac-sur-Rivalier 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 73 39 50 sauvemoutons@gmail.com

