Atelier Mini Fermier Mini ferme du Taillais Yquelon

Informations pratiques

Yquelon

Atelier Mini Fermier

Mini ferme du Taillais 319 Rue des Fontaines Yquelon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Vivre la vie d’un petit fermier, c’est possible à la Mini Ferme du Taillais ! Cette activité unique permet aux enfants de découvrir le quotidien à la ferme de façon ludique et éducative. Pendant deux heures, les jeunes participants, encadrés par Mélanie, explorent les tâches essentielles de l’élevage en s’amusant, sans la présence des parents. Une expérience bienveillante, enrichissante et 100 % nature.

L’activité Mini Fermier s’adresse aux enfants à partir de 3 ans. Pendant 2h, ils participent à de vraies missions de fermier nourrir les chèvres, brosser les poneys et les ânes, ramasser les œufs du jour, nettoyer les enclos, changer la paille, et parfois même donner le biberon aux bébés animaux lorsqu’il y a des naissances. Chaque geste est accompagné d’explications simples et adaptées, pour comprendre le rôle de chacun dans la vie à la ferme.

Les enfants découvrent le respect des animaux, les responsabilités, le travail manuel, tout en évoluant dans un cadre sécurisé et bienveillant. Cette activité leur permet d’apprendre tout en s’amusant et en développant leur autonomie.

Le groupe est encadré exclusivement par Mélanie, professionnelle passionnée d’animaux et spécialisée en pédagogie douce. L’absence des parents favorise la confiance en soi, l’adaptation et l’interaction avec les autres enfants. Tout est mis en œuvre pour assurer un moment convivial et enrichissant.

Sur inscription uniquement autres créneaux disponibles sur demande .

Mini ferme du Taillais 319 Rue des Fontaines Yquelon 50400 Manche Normandie +33 6 13 70 96 12

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English : Atelier Mini Fermier

L’événement Atelier Mini Fermier Yquelon a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Granville Terre et Mer