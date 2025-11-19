Atelier mini-folie Melissa Ferreira Le pavillon Pont-Aven

Atelier mini-folie Melissa Ferreira

Le pavillon 2 rue Louis Lomenech Pont-Aven Finistère

Dans le cadre de l’exposition Des livres en folie Melissa Ferreira propose un atelier mini-folie sur réservation auprès de la médiathèque.

Exposition visible sur les horaires d’ouverture de la médiathèque.

Atelier tout public, dès 6 ans. .

