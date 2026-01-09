Atelier Mini Geek Lab Talebot le robot Langres
Médiathèque René-Goscinny Langres Haute-Marne
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-01-15
fin : 2026-03-15
2026-01-15
Tout public
Talebot est un mignon petit robot qui te fera découvrir la programmation en t’amusant !
Appuie sur ses boutons pour le déplacer, le faire dessiner, parler, chanter !
La valise est prêtée par la Médiathèque départementale de la Haute-Marne
Enfants à partir de 4 ans (accompagné par un adulte)
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque:
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h, mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, samedi et dimanche fermé
les samedis et dimanches fermé .
Médiathèque René-Goscinny Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 68 bibliotheque.goscinny@langres.fr
