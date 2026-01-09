Atelier Mini Geek Lab Talebot le robot Langres

Atelier Mini Geek Lab Talebot le robot

Atelier Mini Geek Lab Talebot le robot Langres jeudi 15 janvier 2026.

Atelier Mini Geek Lab Talebot le robot

Médiathèque René-Goscinny Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-15
fin : 2026-03-15

Date(s) :
2026-01-15

Tout public
Talebot est un mignon petit robot qui te fera découvrir la programmation en t’amusant !
Appuie sur ses boutons pour le déplacer, le faire dessiner, parler, chanter !
La valise est prêtée par la Médiathèque départementale de la Haute-Marne
Enfants à partir de 4 ans (accompagné par un adulte)
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque:
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h, mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, samedi et dimanche fermé
les samedis et dimanches fermé   .

Médiathèque René-Goscinny Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 68  bibliotheque.goscinny@langres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Mini Geek Lab Talebot le robot Langres a été mis à jour le 2026-01-07 par Antenne du Pays de Langres