Atelier Mini Geek Lab Talebot le robot Langres

Tout public

Talebot est un mignon petit robot qui te fera découvrir la programmation en t’amusant !

Appuie sur ses boutons pour le déplacer, le faire dessiner, parler, chanter !

La valise est prêtée par la Médiathèque départementale de la Haute-Marne

Enfants à partir de 4 ans (accompagné par un adulte)

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque:

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h, mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, samedi et dimanche fermé

Médiathèque René-Goscinny Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 68 bibliotheque.goscinny@langres.fr

