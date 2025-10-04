Atelier Mini Léon : Fabrication collective d’un livre Médiathèque Le Phénix Colombelles

à partir de 6 ans

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Léon, le petit caméléon, est passionné d’art !

À travers les tableaux, il vit mille aventures… Et si tu l’aidais à en inventer une nouvelle ?

Accompagné d’une auteure de la maison d’édition Léon Art & Stories, découvre comment naît un livre « Mini Léon », puis participe à la création d’un livre collectif.

Illustré et imaginé ensemble, ce livre sera mis à disposition à la médiathèque !

Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet, 14460 Colombelles, France

