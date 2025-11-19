Atelier Mini-livre méli-mélo La Boissière-des-Landes
Atelier Mini-livre méli-mélo La Boissière-des-Landes jeudi 26 février 2026.
Atelier Mini-livre méli-mélo
Médiathèque La Boissière-des-Landes Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 10:30:00
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-26
.
Médiathèque La Boissière-des-Landes 85430 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier Mini-livre méli-mélo La Boissière-des-Landes a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral