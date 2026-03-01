Atelier mini-livres Bibliothèque Colette Vivier Paris

La bibliothèque vous propose un atelier créatif qui vous permettra de réaliser un carnet adapté à vos projets d’écriture, de dessin, de collages, au gré de votre inspiration.

Avez-vous déjà fabriqué et écrit un petit livre rien qu’à vous ?

Le samedi 21 mars 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 9 ans.

Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris

+33142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr



