Atelier mini-livres Bibliothèque Colette Vivier Paris samedi 21 mars 2026.
La bibliothèque vous propose un atelier créatif qui vous permettra de réaliser un carnet adapté à vos projets d’écriture, de dessin, de collages, au gré de votre inspiration.
Avez-vous déjà fabriqué et écrit un petit livre rien qu’à vous ?
Le samedi 21 mars 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 9 ans.
Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris
+33142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr
