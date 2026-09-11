Atelier « Mini-mondes » La Virgule Morlaix
mercredi 14 octobre 2026 · La Virgule · Morlaix
Informations pratiques
Morlaix
Atelier « Mini-mondes »
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 10:30:00
fin : 2026-10-14 11:45:00
Date(s) :
2026-10-14
En parallèle du spectacle Casimir, en partenariat avec La Virgule à Morlaix, Jade Hecquet animera un atelier pour les + de 7 ans :
• Le mercredi 14 et le vendredi 30 octobre, les mercredis 2 décembre et le 10 ou 17 mars de 10h30 à 11h45 :
Rentrons dans l’univers du minuscule, imaginons des mondes parallèles, là où se côtoient les créatures invisibles à nos yeux… ?
Un atelier de maquettes et miniatures, avec des éléments récupérés dans la nature.
Gratuit, sur réservation auprès de La Virgule
02 98 19 19 09 / lavirgule@villedemorlaix.org .
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09
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English :
L’événement Atelier « Mini-mondes » Morlaix a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BAIE DE MORLAIX
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