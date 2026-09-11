Informations pratiques

Morlaix

Atelier « Mini-mondes »

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 10:30:00

fin : 2026-10-14 11:45:00

Date(s) :

2026-10-14

En parallèle du spectacle Casimir, en partenariat avec La Virgule à Morlaix, Jade Hecquet animera un atelier pour les + de 7 ans :

• Le mercredi 14 et le vendredi 30 octobre, les mercredis 2 décembre et le 10 ou 17 mars de 10h30 à 11h45 :

Rentrons dans l’univers du minuscule, imaginons des mondes parallèles, là où se côtoient les créatures invisibles à nos yeux… ?

Un atelier de maquettes et miniatures, avec des éléments récupérés dans la nature.

Gratuit, sur réservation auprès de La Virgule

02 98 19 19 09 / lavirgule@villedemorlaix.org .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09

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English :

L’événement Atelier « Mini-mondes » Morlaix a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BAIE DE MORLAIX