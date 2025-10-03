Atelier « Mini puzzle personnalisé » Médiathèque intercommunale Le Cercle Remiremont

Atelier « Mini puzzle personnalisé » Vendredi 3 octobre, 16h00 Médiathèque intercommunale Le Cercle Vosges

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T16:00:00 – 2025-10-03T18:30:00

Fin : 2025-10-03T16:00:00 – 2025-10-03T18:30:00

Atelier Mini Puzzle en bois

Grâce à notre imprimante graveuse laser, les participants pourront créer leur propre mini puzzle en bois de 30 pièces.

Ils auront la liberté de choisir l’illustration qu’ils souhaitent graver, pour repartir avec un puzzle unique, conçu et personnalisé par leurs soins.

Un atelier qui mêle créativité, précision et plaisir du jeu !

Médiathèque intercommunale Le Cercle 1 Place Jules Méline, 88200 Remiremont Remiremont 88200 Vosges Grand Est 03 29 22 50 01 https://mediatheque.ccpvm.fr/

mediatheque@ccpvm.fr