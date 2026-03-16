Atelier Mini Terrariums

Doudeville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Atelier Carrefour du Lin

Venez fabriquer un mini terrarium avec l’artiste BeetleGreens

(ouvert aux enfants accompagnés de + de 8 ans durée d’une heure environ)

–> le paiement de l’atelier se fera auprès de l’artiste le jour J. .

Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 80 46

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English : Atelier Mini Terrariums

L’événement Atelier Mini Terrariums Doudeville a été mis à jour le 2026-03-16 par Communauté de communes Plateau de Caux