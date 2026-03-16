Atelier Mini Terrariums Doudeville
Atelier Mini Terrariums Doudeville samedi 11 avril 2026.
Atelier Mini Terrariums
Doudeville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Atelier Carrefour du Lin
Venez fabriquer un mini terrarium avec l’artiste BeetleGreens
(ouvert aux enfants accompagnés de + de 8 ans durée d’une heure environ)
–> le paiement de l’atelier se fera auprès de l’artiste le jour J. .
Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 80 46
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English : Atelier Mini Terrariums
L’événement Atelier Mini Terrariums Doudeville a été mis à jour le 2026-03-16 par Communauté de communes Plateau de Caux