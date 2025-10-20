ATELIER MINIS MONDES Saint-Clément-de-Rivière

290 Parc de Saint-Sauveur Saint-Clément-de-Rivière Hérault

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Un moment de créativité où l’imagination est à l’honneur. Lors de cet atelier, vous serez guidé pas à pas pour créer un mini monde féerique à l’intérieur d’une petite boîte une scène poétique, un paysage magique, un décor inspiré de vos rêves… Une parenthèse créative pour embarquer dans un voyage miniature ! Que vous soyez débutant ou créatif confirmé vous êtes les bienvenus.

Atelier animé par Florence (Les Petits Papiers de Flo).

À partir de 8 ans, ouvert à tous.

Durée 1h30. Réservation obligatoire. .

290 Parc de Saint-Sauveur Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 4 48 20 05 28

English :

A moment of creativity where imagination takes center stage. During this workshop, you will be guided step by step to create a mini fairytale world inside a small box: a poetic scene, a magical landscape, a decor inspired by your dreams?

German :

Ein kreativer Moment, in dem die Vorstellungskraft im Vordergrund steht. In diesem Workshop werden Sie Schritt für Schritt angeleitet, eine märchenhafte Miniwelt in einer kleinen Schachtel zu erschaffen: eine poetische Szene, eine magische Landschaft, ein Dekor, das von Ihren Träumen inspiriert ist?

Italiano :

Un momento creativo in cui l’immaginazione è al centro della scena. Durante questo laboratorio, sarete guidati passo dopo passo a creare un mini mondo fiabesco all’interno di una piccola scatola: una scena poetica, un paesaggio magico, un arredamento ispirato ai vostri sogni?

Espanol :

Un momento creativo en el que la imaginación es la protagonista. Durante este taller, te guiarán paso a paso para crear un mini mundo de cuento dentro de una cajita: una escena poética, un paisaje mágico, una decoración inspirada en tus sueños..

