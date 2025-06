Atelier Minoreporter Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre 2 juillet 2025 14:00

Seine-Maritime

Atelier Minoreporter Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 14:00:00

fin : 2025-07-02

Date(s) :

2025-07-02

Autour de l’exposition Al Qahera Le Caire « La victorieuse ».

L’atelier Minoreporter invite les enfants à devenir de véritables petits journalistes culturels. Après une visite de l’exposition, ils choisiront l’ensemble ou quelques œuvres marquantes, rédigeront leurs propres commentaires et les enregistreront sous forme de mini audioguide.

Ces capsules sonores seront ensuite diffusées via un QR code, pour permettre à d’autres enfants de découvrir l’expo à travers leurs mots.

L’atelier les invite à porter un regard personnel sur les images, à s’exprimer, à poser des questions… et à devenir les voix officielles d’un parcours sonore destiné aux autres enfants.

Réservation obligatoire.

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

English : Atelier Minoreporter

Around the exhibition Al Qahera ? Cairo « The Victorious ».

The Minoreporter workshop invites children to become real little cultural journalists. After a tour of the exhibition, they’ll choose one or more of the outstanding works, write their own commentaries and record them in the form of a mini audio guide.

These sound bites will then be broadcast via a QR code, enabling other children to discover the exhibition through their own words.

The workshop invites them to take a personal look at the images, express themselves, ask questions… and become the official voices of a sound trail for other children.

Reservations required.

German :

Rund um die Ausstellung Al Qahera ? Kairo « Die Siegerin ».

Der Minoreporter-Workshop lädt Kinder dazu ein, zu echten kleinen Kulturjournalisten zu werden. Nach einem Rundgang durch die Ausstellung wählen sie alle oder einige herausragende Werke aus, verfassen ihre eigenen Kommentare und nehmen sie in Form eines Mini-Audioguides auf.

Diese Tonkapseln werden dann über einen QR-Code abgespielt, damit andere Kinder die Ausstellung mit ihren Worten entdecken können.

Der Workshop lädt die Kinder dazu ein, einen persönlichen Blick auf die Bilder zu werfen, sich auszudrücken, Fragen zu stellen und die offizielle Stimme eines akustischen Rundgangs für andere Kinder zu werden.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Intorno alla mostra Al Qahera? Cairo « Il Vittorioso ».

Il laboratorio Minoreporter invita i bambini a diventare dei veri e propri piccoli giornalisti culturali. Dopo aver visitato la mostra, selezioneranno tutte o alcune delle opere più importanti, scriveranno i loro commenti e li registreranno sotto forma di mini-guida audio.

Questi brani saranno poi diffusi tramite un codice QR, consentendo ad altri bambini di scoprire la mostra attraverso le loro parole.

Il laboratorio li invita a guardare personalmente le immagini, a esprimersi, a fare domande e a diventare le voci ufficiali di un tour audio per altri bambini.

È indispensabile la prenotazione.

Espanol :

En torno a la exposición Al Qahera ? El Cairo « Los victoriosos ».

El taller Minoreporter invita a los niños a convertirse en auténticos pequeños periodistas culturales. Tras un recorrido por la exposición, seleccionarán todas o algunas de las obras destacadas, escribirán sus propios comentarios y los grabarán en forma de miniguía sonora.

Estos fragmentos sonoros se difundirán a través de un código QR, lo que permitirá a otros niños descubrir la exposición a través de sus propias palabras.

El taller les invita a echar un vistazo personal a las imágenes, a expresarse, a hacer preguntas… y a convertirse en las voces oficiales de una audioguía para otros niños.

Imprescindible reservar.

