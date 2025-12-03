Atelier minute textile Altkirch
Atelier minute textile Altkirch mercredi 3 décembre 2025.
Atelier minute textile
1a rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin
Début : Mercredi 2025-12-03 10:00:00
fin : 2025-12-03 12:00:00
2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17
Confectionnez une belle carte postale textile en quelques instants, tout le matériel est fourni.
La MJC en partenariat avec l’Office de Tourisme vous invite à composer une carte de voeux à partir d’une belle carte postale réalisée par un artiste local et un bout de l’étoffe de Noël de Mulhouse…en quelques minutes !
1a rue des Vallons Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 98 91 info@mjc-altkirch.fr
English :
Make a beautiful textile postcard in a few moments, all the material is provided.
German :
Stellen Sie in wenigen Augenblicken eine schöne Textilpostkarte her, das gesamte Material wird bereitgestellt.
Italiano :
Realizzate una bella cartolina tessile in pochi istanti, tutti i materiali sono forniti.
Espanol :
Haz una bonita postal textil en unos instantes, todos los materiales están incluidos.
