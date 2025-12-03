Atelier minute textile

1a rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-03 10:00:00

fin : 2025-12-03 12:00:00

Date(s) :

2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17

Confectionnez une belle carte postale textile en quelques instants, tout le matériel est fourni.

La MJC en partenariat avec l’Office de Tourisme vous invite à composer une carte de voeux à partir d’une belle carte postale réalisée par un artiste local et un bout de l’étoffe de Noël de Mulhouse…en quelques minutes !

.

1a rue des Vallons Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 98 91 info@mjc-altkirch.fr

English :

Make a beautiful textile postcard in a few moments, all the material is provided.

German :

Stellen Sie in wenigen Augenblicken eine schöne Textilpostkarte her, das gesamte Material wird bereitgestellt.

Italiano :

Realizzate una bella cartolina tessile in pochi istanti, tutti i materiali sono forniti.

Espanol :

Haz una bonita postal textil en unos instantes, todos los materiales están incluidos.

L’événement Atelier minute textile Altkirch a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme du Sundgau