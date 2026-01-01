Atelier Mirages La Maison de la Fontaine Brest
Atelier Mirages La Maison de la Fontaine Brest mercredi 28 janvier 2026.
Atelier Mirages
La Maison de la Fontaine 18 Rue de l’Église Brest Finistère
Début : 2026-01-28 14:00:00
fin : 2026-01-28 16:00:00
2026-01-28
Atelier de composition graphique à partir d’un jeu de pièces en bois illustrés de formes géométriques, proposé par l’artiste Amélie Caritey.
Dans le cadre de l’exposition Sortie d’atelier , 6 artistes vous proposent des Initiations artistiques tout public. Venez rencontrer des artistes et vous initier à leurs savoir-faire.
Informations pratiques
Atelier destiné aux enfants à partir de 8 ans.
Durée 1h30. .
La Maison de la Fontaine 18 Rue de l’Église Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 87 30
