Atelier Mirages La Maison de la Fontaine Brest

La Maison de la Fontaine 18 Rue de l'Église Brest Finistère

Début : 2026-01-28 14:00:00

fin : 2026-01-28 16:00:00

2026-01-28

Atelier de composition graphique à partir d'un jeu de pièces en bois illustrés de formes géométriques, proposé par l'artiste Amélie Caritey.

Dans le cadre de l'exposition Sortie d'atelier , 6 artistes vous proposent des Initiations artistiques tout public. Venez rencontrer des artistes et vous initier à leurs savoir-faire.

Informations pratiques

Atelier destiné aux enfants à partir de 8 ans.

Durée 1h30.

La Maison de la Fontaine 18 Rue de l'Église Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 87 30

