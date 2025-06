Atelier miroir fleuri Clères 11 juillet 2025 18:00

Seine-Maritime

Atelier miroir fleuri 23 Rue Marchepied de la Rivière Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 18:00:00

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

2025-07-16

Plongez dans l’univers enchanteur de la décoration florale en apprenant à embellir un miroir avec des fleurs fraîches ou séchées.

Lors de cet atelier, vous découvrirez comment harmoniser les formes et les couleurs pour créer une pièce maîtresse qui apportera une touche de douceur et de raffinement à votre espace de vie.

Plongez dans l’univers enchanteur de la décoration florale en apprenant à embellir un miroir avec des fleurs fraîches ou séchées.

Lors de cet atelier, vous découvrirez comment harmoniser les formes et les couleurs pour créer une pièce maîtresse qui apportera une touche de douceur et de raffinement à votre espace de vie. .

23 Rue Marchepied de la Rivière

Clères 76690 Seine-Maritime Normandie

English : Atelier miroir fleuri

Immerse yourself in the enchanting world of floral decoration by learning how to embellish a mirror with fresh or dried flowers.

In this workshop, you’ll discover how to harmonize shapes and colors to create a centerpiece that will bring a touch of softness and refinement to your living space.

German :

Tauchen Sie in die zauberhafte Welt der Blumendekoration ein, indem Sie lernen, wie man einen Spiegel mit frischen oder getrockneten Blumen verschönert.

In diesem Workshop erfahren Sie, wie Sie Formen und Farben aufeinander abstimmen können, um ein Schmuckstück zu schaffen, das Ihrem Wohnraum einen sanften und raffinierten Touch verleiht.

Italiano :

Immergetevi nell’incantevole mondo della decorazione floreale imparando ad abbellire uno specchio con fiori freschi o secchi.

In questo workshop scoprirete come armonizzare forme e colori per creare un centrotavola che porterà un tocco di morbidezza e raffinatezza al vostro spazio vitale.

Espanol :

Sumérgete en el encantador mundo de la decoración floral aprendiendo a embellecer un espejo con flores frescas o secas.

En este taller, descubrirá cómo armonizar formas y colores para crear un centro de mesa que aportará un toque de suavidad y refinamiento a su espacio vital.

L’événement Atelier miroir fleuri Clères a été mis à jour le 2025-06-25 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin