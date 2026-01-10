Atelier miroir fleuri Atelier Boui-Boui Clères
Début : 2026-02-25 10:30:00
fin : 2026-02-25 12:00:00
2026-02-25
Plongez dans l’univers enchanteur de la décoration florale en apprenant à embellir un miroir avec des fleurs fraîches ou séchées ou bien à créer une couronne fleurie.
Lors de cet atelier, vous découvrirez comment harmoniser les formes et les couleurs pour créer une pièce maîtresse qui apportera une touche de douceur et de raffinement à votre espace de vie.
Matériel entièrement fourni.
Durée de l’atelier 1h30. .
