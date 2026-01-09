ATELIER MISSION HÉRISSON

Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-25 16:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Enquêtez sur ce sympatique habitant de votre jardin

Atelier parents-enfants à partir de 7ans

Salle de convivialité BN Mazerolles. .

Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 77 96 16

English :

Investigate this friendly inhabitant of your garden

