ATELIER MISSION HÉRISSON Sucé-sur-Erdre mercredi 25 février 2026.

Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2026-02-25 14:00:00
fin : 2026-02-25 16:00:00

2026-02-25

Enquêtez sur ce sympatique habitant de votre jardin
Atelier parents-enfants à partir de 7ans
Salle de convivialité BN Mazerolles.   .

Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 77 96 16 

English :

Investigate this friendly inhabitant of your garden

