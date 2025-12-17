Atelier Mission hibernation Place du Vieux Marché Le Havre
Atelier Mission hibernation Place du Vieux Marché Le Havre mercredi 7 janvier 2026.
Atelier Mission hibernation
Place du Vieux Marché Eurêka (salle d’animation du Muséum) Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-01-07 10:30:00
fin : 2026-01-21
2026-01-07 2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28
L’hiver est là ! Le chat de la maison reste bien au chaud… Mais les animaux sauvages, comment font-ils ?
À travers des lectures d’albums et des jeux de manipulation, viens découvrir les astuces qu’ils utilisent pour affronter le froid.
Et toi, que choisiras-tu ? Partir vers les pays chauds comme la cigogne, ou dormir tout l’hiver comme la marmotte ?
De 4 à 6 ans accompagnés d’un parent Durée 45 min
Gratuit, réservation obligatoire .
Place du Vieux Marché Eurêka (salle d’animation du Muséum) Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 41 37 28 museum@lehavre.fr
