Atelier Mission hibernation Place du Vieux Marché Le Havre

L’hiver est là ! Le chat de la maison reste bien au chaud… Mais les animaux sauvages, comment font-ils ?

À travers des lectures d’albums et des jeux de manipulation, viens découvrir les astuces qu’ils utilisent pour affronter le froid.

Et toi, que choisiras-tu ? Partir vers les pays chauds comme la cigogne, ou dormir tout l’hiver comme la marmotte ?

De 4 à 6 ans accompagnés d’un parent Durée 45 min

Gratuit, réservation obligatoire .

