Atelier Mix with The Ted SMAC Paloma Nîmes
Atelier Mix with The Ted SMAC Paloma Nîmes jeudi 9 avril 2026.
Atelier Mix with The Ted
SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 19:00:00
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Mix with The Ted
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SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr
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English :
Mix with The Ted
L’événement Atelier Mix with The Ted Nîmes a été mis à jour le 2026-03-12 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes