Atelier Mixed Media Manufactory Le Havre
Atelier Mixed Media Manufactory Le Havre mardi 25 novembre 2025.
Atelier Mixed Media
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 14:00:00
fin : 2025-11-25 16:00:00
Date(s) :
2025-11-25
Rejoignez-nous pour un atelier avec Manufactory.
Cette semaine, nous vous proposons une expérience artistique unique où vous pourrez explorer une multitude de techniques et de matériaux pour créer des œuvres d’art originales.
Pour adultes
Durée 2h
Réservation obligatoire, nombre de places limité .
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr
English : Atelier Mixed Media
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier Mixed Media Le Havre a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie