Atelier Mixed Media Manufactory Le Havre
Atelier Mixed Media
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20 14:00:00
fin : 2026-01-20 16:00:00
Date(s) :
2026-01-20
Découvrez l’art du quilling, une technique délicate où le papier s’enroule pour devenir forme et motif. Avec Manufactory, initiez-vous aux gestes essentiels et réalisez une création élégante, à votre rythme. Un moment créatif, précis et apaisant.
Pour adultes
Durée 2h
Réservation obligatoire, nombre de places limité .
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr
English : Atelier Mixed Media
