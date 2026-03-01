Atelier Mixed Media Manufactory Le Havre

Atelier Mixed Media

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21 16:00:00

2026-03-21

Rejoignez-nous pour un atelier avec Manufactory.

Cette semaine, nous vous proposons une expérience artistique unique où vous pourrez explorer une multitude de techniques et de matériaux pour créer des œuvres d’art originales.

Pour adultes

Durée 2h

Réservation obligatoire, nombre de places limité .

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr

English : Atelier Mixed Media

