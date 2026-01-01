Atelier mixologie au Domaine du Seudre Saint-Germain-du-Seudre
Atelier mixologie au Domaine du Seudre Saint-Germain-du-Seudre vendredi 30 janvier 2026.
Atelier mixologie au Domaine du Seudre
2 Le Rail Saint-Germain-du-Seudre Charente-Maritime
Tarif : 63 – 63 – 63 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 19:00:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Atelier mixologie à 19h en partenariat avec le Domaine du Chêne
2 Le Rail Saint-Germain-du-Seudre 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 91 26 domaineduseudre@orange.fr
English :
Mixology workshop at 7pm in partnership with Domaine du Chêne
