Atelier mixologie au Domaine du Seudre Saint-Germain-du-Seudre

Atelier mixologie au Domaine du Seudre

2 Le Rail Saint-Germain-du-Seudre Charente-Maritime

Tarif : 63 – 63 – 63 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Atelier mixologie à 19h en partenariat avec le Domaine du Chêne

.

2 Le Rail Saint-Germain-du-Seudre 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 91 26 domaineduseudre@orange.fr

English :

Mixology workshop at 7pm in partnership with Domaine du Chêne

