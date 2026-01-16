Atelier mixologie au Domaine du Seudre SARL Domaine du Seudre Saint-Germain-du-Seudre

Atelier mixologie au Domaine du Seudre

SARL Domaine du Seudre 2 Le Rail Saint-Germain-du-Seudre Charente-Maritime

Tarif : 63 – 63 – 63 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 19:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Atelier mixologie Grand Marnier à 19h, en partenariat avec le Domaine du Chêne

.

SARL Domaine du Seudre 2 Le Rail Saint-Germain-du-Seudre 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 91 26 domaineduseudre@orange.fr

English :

Grand Marnier mixology workshop at 7pm, in partnership with Domaine du Chêne

