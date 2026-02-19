Atelier Mixologie autour du Rhum La Grande École Le Havre
Atelier Mixologie autour du Rhum La Grande École Le Havre mardi 3 mars 2026.
Atelier Mixologie autour du Rhum
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03 18:00:00
fin : 2026-03-03 19:30:00
Date(s) :
2026-03-03
Découvrez toute la richesse du rhum à travers un atelier de mixologie plein de saveurs. Vous apprendrez à sublimer ce spiritueux aux mille nuances à travers plusieurs créations. Un moment de partage pour les amateurs de belles découvertes gustatives.
Durée 1h30
Réservation obligatoire .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Mixologie autour du Rhum
L’événement Atelier Mixologie autour du Rhum Le Havre a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie