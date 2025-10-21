Atelier mixologie cocktail et cinéma ZA de Kerangoff Lanmeur

ZA de Kerangoff O’ Panier des Saveurs Lanmeur Finistère

Début : 2025-10-21 18:00:00

fin : 2025-10-21 20:00:00

2025-10-21

Jérémie Wines vous propose un nouvel atelier mixologie à la boutique O’ Panier des Saveurs ! Venez apprendre à réaliser des cocktails sur le thème du cinéma Le Parrain, Scarface, James Bond, les boissons mythiques n’auront plus de secrets pour vous.

Atelier sur réservation.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

ZA de Kerangoff O’ Panier des Saveurs Lanmeur 29620 Finistère Bretagne +33 2 98 19 99 62

