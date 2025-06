Atelier Mixologie & Vin au Château Larose-Trintaudon Saint-Laurent-Médoc 2 août 2025 15:00

Atelier Mixologie & Vin au Château Larose-Trintaudon

2025-08-02 15:00:00

2025-08-02 17:00:00

2025-08-02

Quand le vin et le cocktail se rencontrent découvrez l’art de la mixologie.

Et si le vin devenait l’ingrédient principal de vos cocktails ?

Un atelier unique, de mixologie alliant l’authenticité de nos cuvées.

Explorez de nouvelles façons de déguster le vin à travers la création de deux recettes originales, guidé·e par un mixologue professionnel passionné (de chez Symposium Cocktail Shop à Bordeaux). Jeux d’arômes, textures, équilibre des saveurs… vous apprendrez à sublimer le vin autrement, tout en découvrant nos cépages sous un angle inattendu.

Prolongez l’expérience en explorant notre scénographie immersive, afin de découvrir l’histoire de nos quatre propriétés médocaines et nos terroirs.

Programme :

15h Début de l’atelier (2h) :

17h Accès libre à la scénographie, suivi d’une dégustation de deux vins .

Château Larose-Trintaudon

Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 23 01 97 visite-vdl@vignoblesdelarose.com

