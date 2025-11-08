Atelier mixte photo-dessin Le Hangar Zéro Le Havre

Atelier mixte photo-dessin Le Hangar Zéro Le Havre samedi 8 novembre 2025.

Atelier mixte photo-dessin

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre

Début : 2025-11-08 15:30:00

fin : 2025-11-08 17:00:00

2025-11-08

Plongez dans un moment de création croisée entre la photographie et le dessin avec cet atelier unique animé par Éric Lefebure et Polymage Zéro.

Explorez la composition, la lumière et les textures à travers la réalisation de natures mortes inspirantes.

Que vous soyez photographe, dessinateur·rice ou simplement curieux·se de découvrir les liens entre ces deux pratiques artistiques, cet atelier est l’occasion idéale de stimuler votre regard et votre créativité.

Matériel de base fourni venez avec votre sens de l’observation et votre envie d’expérimenter !

Places limitées Réservez dès maintenant via polymage.zero@gmail.com .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

